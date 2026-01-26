Kim Jong-un inspecciona esculturas de soldados caídos en Ucrania antes de congreso clave

"(Kim) visitó el Estudio de Arte Mansudae el 25 de enero para inspeccionar la creación de esculturas que se erigirán y exhibirán en el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en las Operaciones Militares en el Extranjero", informó este lunes la agencia estatal KCNA.

El proyecto incluye esculturas, grabados decorativos para un muro exterior y una "torre simbólica", entre otros elementos monumentales destinados a exaltar el sacrificio y el heroísmo de los soldados.

La inspección se produce después de que, el 5 de enero, Kim visitara el sitio de construcción del museo junto con su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, en un gesto que subrayó la importancia política del recinto.

"(Kim) expresó la expectativa y la convicción de que el grupo creativo del estudio presentaría creaciones admirables con su máxima sinceridad, como reflejo de la gratitud y el respeto eternos de nuestro Partido, Gobierno, Ejército y pueblo hacia los auténticos patriotas", detalla KCNA.

La visita se suma a gestos recientes de conmemoración de soldados caídos o que regresan a casa en medio del fortalecimiento de los vínculos entre Pionyang y Rusia, amparados en un tratado de asociación estratégica integral que contempla la defensa mutua en caso de agresión y el despliegue de más de 10.000 soldados norcoreanos, además de zapadores y técnicos militares, para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

El mes pasado, Kim rindió tributo a nueve soldados caídos durante el despliegue, mientras que dio la bienvenida a ingenieros militares enviados a la región rusa de Kursk para una misión de desminado.

Analistas y medios locales esperan que entre enero y febrero se celebre el 9º Congreso del Partido, donde se fijarán planes a cinco años en los principales sectores, y podría oficializarse la consideración del Sur como 'Estado hostil', mientras Pionyang refuerza lazos con Rusia y China y mantiene su rechazo al diálogo con Seúl y Washington.