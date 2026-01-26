Kremlin: la segunda ronda de negociaciones a tres bandas tendrá lugar la próxima semana

"Está planeada para la próxima semana. A día de hoy no puedo dar la fecha exacta", comentó a la prensa, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado porla agencia TASS.

La primera ronda tuvo lugar el viernes y el sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en donde por primera vez la delegación rusa estuvo integrada exclusivamente por militares.

Peskov destacó que ""el mismo hecho de que los contactos hayan comenzado de manera constructiva, ya se puede considerar algo positivo. Pero aún queda mucho trabajo por delante".

"Sería un error esperar algunos grandes resultados de los primeros contactos", señaló.

Recordó que "no es un secreto para nadie" que "la cuestión territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage' tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa".

Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Insistió en que dicha fórmula fue "acordada" por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska y que ahora le toca el turno a los expertos, a los grupos de trabajo en Abu Dabi.

"No diría que allí fue todo amistoso, difícilmente eso es posible en la fase actual. Pero si uno quiere lograr algo en unas negociaciones, entonces hay que hablar de manera constructiva", señaló.

Ambos bandos consideraron constructivas las negociaciones a tres bandas, en las que, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se abordaron "los posible criterios para el fin de la guerra".

Por su parte, una fuente rusa destacó desde Abu Dabi que se habían producido "resultados" durante las casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada del sábado, aunque admitió "el asunto más complejo" seguía siendo el control del Donbás.

"Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos. Fue un momento en el que todos parecían casi amigos y, en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones", informó a los medios un funcionario estadounidense.