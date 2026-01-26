La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 1,22 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un incremento del 0,98 % para quedar en 127.377.620,61 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Transportadora de Gas Norte (+6,5 %), Transener (+5,19 %) y Central Puerto (+3,9 %).

La única que cerró en terreno negativo fue Ternium Argentina, con una baja del 4,2 %.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron una mejora promedio del 2 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 514 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco unidades hasta 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.437,5 pesos por unidad.

Este viernes el Banco Central argentino compró este lunes en el mercado cambiario oficial 35 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó diez unidades hasta 1.490 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió a 1.514,51 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.468,93 pesos por unidad.