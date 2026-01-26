La Bolsa de París retrocede un leve 0,15 %, con prudencia antes de la reunión de la Fed

Al finalizar la jornada, que transcurrió mayoritariamente en terreno negativo, excepto por un leve impulso en la tarde que no se logró mantener, el selectivo parisino cerró en los 8.131,15 puntos.
El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones por valor de 3.161 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 22 cerraron la jornada al alza y 18 lo hicieron a la baja.
Las mayores caídas se las anotaron el fabricante de lentes EssilorLuxottica (-2,94 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,64 %) y la multinacional de alimentación Danone (-2,28 %), que profundizó sus pérdidas por la crisis de la leche infantil.
Por el contrario, las alzas más destacables fueron para el banco Société Générale (2,29 %), la petrolera TotalEnergies (1,59 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (1,57 %).