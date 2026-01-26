La Bolsa de São Paulo abre la semana estable pese a pérdidas de la minera Vale

El Ibovespa, principal índice de referencia de la plaza paulista, terminó la jornada en los 178.720 puntos.

Los operadores están a la espera del 'supermiércoles', cuando se conocerán las decisiones frente a las tasas básicas de interés tanto de la Reserva Federal estadounidense como del Banco Central brasileño.

A nivel local, la expectativa del mercado es que el Emisor mantenga hasta marzo los tipos en el 15 % anual, la tasa más alta en dos décadas, pese a la desaceleración económica y la caída de la inflación.

En una jornada volátil, la plaza paulista comenzó el día al alza sobrepasando los 180.000 puntos, en un nuevo récord intradiario, para luego caer lastrado por los papeles de Vale y en la tarde operar cerca de la estabilidad gracias a las acciones de los bancos y de Petrobras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los papeles ordinarios del Banco de Brasil se apreciaron un 0,49 % y estuvieron entre los más negociados del día, junto con los preferenciales de la petrolera estatal que ganaron un 0,91 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las mayores ganancias este lunes fueron para las acciones ordinarias de la compañía inmobiliaria Eztec (+4,04 %) y para las preferenciales de la productora de etanol Raizen (+3,7 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos ordinarios de la compañía cárnica Marfrig (-3,03 %), seguidos de los preferenciales de la compañía energética Cemig (-2,65 %) y los ordinarios de Vale, que retrocedieron un 2,43 % y también estuvieron entre los más vendidos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,13 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,279 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado este lunes en la bolsa paulista superó los 31.200 millones de reales (5.920 millones de dólares o 4.960 millones de euros) en más de 4,5 millones de operaciones financieras.