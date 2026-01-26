La bolsa española sube el 0,78 % y recupera los 17.600 por la banca y Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 136,1 puntos, ese 0,78 %, y cerró en 17.680,5 puntos. En lo que va de año, se revaloriza el 2,15 %.
El selectivo español abría con ganancias y las incrementó tras la apertura al alza de Wall Street, con el sector bancario a la cabeza de los ascensos animado por la expectativa de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión esta semana.
El banco Bankinter fue el valor más alcista de la tabla y ganó el 2,72 %; por detrás, Caixabank repuntó el 1,76 % como la segunda mayor subida; Banco Santander, el 1,68 %, como la cuarta y Unicaja, el 1,57 %, como la quinta. Banco Sabadell subió el 1,44 % y BBVA, el 1,19 %.