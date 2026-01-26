La Corte Interamericana inaugura año de sesiones 2026 con casos de Colombia y Perú

El Año Judicial Interamericano fue inaugurado por el presidente de la CorteIDH, el juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, quien afirmó que este periodo se inicia en "una coyuntura internacional desafiante, en particular para nuestra región y la Corte", debido a la aparición de "un orden internacional en el que el unilateralismo cobra prominencia".

"La paz y las democracias solo pueden construirse de forma coherente y duradera si se basan en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional; fuera del manto protector de los derechos humanos la promesa de una coexistencia pacífica es en vano", afirmó Mudrovitsch, quien hizo un llamado a fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional.

Durante este año 2026, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, tiene previsto llevar a cabo 14 periodos de sesiones, la primera de ellas a partir de este lunes.

La primera audiencia que efectuará este año el tribunal internacional será el próximo miércoles por el caso llamado Cañas y otros contra Colombia, el cual tiene que ver con la muerte de siete personas y la desaparición forzada de otras veinticinco, por parte de paramilitares en 1998 en la ciudad de Barrancabermeja, en el marco del conflicto armado interno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La demanda contra el Estado indica que las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), en colaboración con las fuerzas de seguridad, llevaron a cabo una serie de ataques en varios barrios de Barrancabermeja, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La demanda también señala al Estado por la falta de diligencia en la investigación de los hechos y falta de acceso a la justicia.

El segundo caso que la CorteIDH verá esta semana es el conocido como Ramírez Mejía contra Perú, el cual se refiere a la muerte de cinco personas y las lesiones causadas a otras 22 por agentes policiales en febrero de 1992.

Los agentes policiales habrían arrojado bombas lacrimógenas y disparado contra las personas presentes en las afueras de una sede policial, a donde había llegado para exigir que les permitieran juzgar conforme a sus prácticas propias a un hombre que se encontraba detenido como sospechoso de robar ganado.

La investigación interna del caso estuvo a cargo de la jurisdicción militar policial que, luego del trámite en sus distintas instancias, dispuso el archivo de la causa.

La demanda ante la CorteIDH indica que el Estado peruano no aportó una explicación satisfactoria sobre el uso de la fuerza letal que fuera resultado de una investigación independiente, imparcial y con la debida diligencia.

La CorteIDH pertenece al Sistema Interamericano y sus decisiones son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros.