La estrella del baloncesto Breanna Stewart protesta con un letrero contra ICE en Miami

Miami (EE.UU.), 26 ene (EFE).- La estrella del baloncesto Breanna Stewart protestó con un letrero en el que pidió 'Abolir ICE' (Servicio de Inmigración y Aduanas) antes de un juego en Miami tras la muerte el sábado de un ciudadano estadounidense que recibió disparos de la Patrulla Fronteriza en Minnesota.