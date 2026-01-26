La estrella del baloncesto Breanna Stewart protesta con un letrero contra ICE en Miami

La jugadora del New York Liberty y cofundadora de la liga Unrivaled justificó en una publicación en Instagram, disponible este lunes, que "decir 'Abolir ICE' se trata de abogar por políticas que eleven a las familias y fortalezcan comunidades, en lugar de avivar el miedo y la violencia".
"Nuestras comunidades merecen algo mejor. Merecen seguridad, dignidad y compasión no trauma y división", escribió la basquetbolista de 31 años, considerada una de las mejores jugadoras de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA).
Stewart mostró el cartel que pide 'Abolir ICE' ('Abolish ICE') antes de jugar en una arena en Miami para Unrivaled, la liga que ella cofundó para partidos de tres contra tres.
Su manifestación ocurre tras la creciente indignación porque el sábado la Patrulla Fronteriza mató de varios tiros a Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años en Minnesota, apenas dos semanas y media después del deceso de Renee Good, también ciudadana de 37 años de Estados Unidos, abatida por ICE.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La presión contra el ICE y la política migratoria del presidente Donald Trump se ha elevado este año tras la muerte de Good y Pretti, además de los choques entre manifestantes y agentes federales en Minnesota.
"Como madre, nada me atemoriza más que ver a las familias separadas, los niños traumados, y padres viviendo con miedo de perder a sus seres queridos", expresó Stewart.
Tras la muerte de Good, una encuesta de YouGov y The Economista mostró el 13 de enero que por primera vez hay más estadounidenses, 46 % frente a 43 %, que apoyan abolir a ICE, creada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.