La India estrecha lazos energéticos con Canadá mientras Ottawa busca alternativas a EE.UU.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo hoy una conversación con su homóloga canadiense, Anita Anand, para preparar el terreno a una visita clave esta semana.

"Una conversación fructífera con la ministra de Exteriores canadiense esta mañana. Discutimos la profundización de nuestra cooperación bilateral y la continuación de los intercambios de alto nivel", informó el jefe de la diplomacia india a través de su cuenta oficial en la red social X.

El acercamiento ocurre antes de la llegada a la India, prevista para este martes, del ministro canadiense de Energía, Tim Hodgson.

El alto funcionario aterrizará primero en el estado de Goa para participar en la Semana de la Energía de la India (India Energy Week) antes de mantener reuniones oficiales en Nueva Delhi.

La India, que busca asegurar su transición energética, aspira a garantizar el acceso a las vastas reservas canadienses de uranio y minerales críticos, insumos vitales para su industria tecnológica que habían quedado en el limbo político.

La visita coincide con la necesidad de Canadá de diversificar su comercio ante las presiones proteccionistas de Washington.

En una entrevista concedida este domingo a la cadena pública canadiense CBC, la ministra Anand aseguró que su Gobierno está decidido a "no poner todos los huevos en la misma cesta".

La jefa de la diplomacia canadiense respondió así a la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer nuevos aranceles, reafirmando que la estrategia de Ottawa pasa por mirar hacia economías como la india para protegerse de la volatilidad norteamericana.

Este impulso comercial cierra la brecha diplomática abierta en 2023, cuando las acusaciones canadienses sobre la supuesta implicación de la inteligencia india en el asesinato de un líder sij en suelo canadiense provocaron una crisis sin precedentes, con expulsiones recíprocas de diplomáticos y la congelación del diálogo político.