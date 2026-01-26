La ONU visita Kabul para exigir a los talibanes el fin "inmediato" del veto a las mujeres

En sus reuniones con la cúpula del régimen, la diplomática instó a las autoridades a "abordar sus obligaciones internacionales necesarias para la reintegración de Afganistán en la comunidad internacional", según detalló la misión de la ONU (UNAMA) en un comunicado.

La diplomática planteó "preocupaciones respecto a las restricciones al personal femenino afgano de la ONU, así como las limitaciones más amplias al acceso de las mujeres a la educación, el trabajo y la vida pública", según detalló el comunicado.

DiCarlo, que definió su viaje como un intento de buscar un compromiso pragmático, mantuvo reuniones presenciales con los ministros de Exteriores e Interior, a quienes advirtió sobre las condiciones para acabar con el aislamiento político del país.

En sus encuentros, la subsecretaria animó a las autoridades talibanes a "participar plenamente en el Proceso de Doha y a abordar sus obligaciones internacionales necesarias para la reintegración de Afganistán en la comunidad internacional", reza la nota oficial, que confirmó que ambas partes acordaron "continuar su compromiso".

La enviada abordó también con el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, la lucha contra los narcóticos y los problemas de seguridad, incluyendo "la importancia del tránsito transfronterizo sin impedimentos de la asistencia humanitaria", indicó DiCarlo en sus redes sociales, en referencia a los cierres en la frontera con Pakistán.

"Las mujeres afganas que trabajan con la ONU deben poder regresar a sus oficinas para cumplir con el pueblo de Afganistán", sentenció DiCarlo en su perfil de X, tras expresar su solidaridad con el personal afectado.

Frente a las exigencias de derechos, los talibanes reiteraron sus demandas económicas de liberar los activos congelados. Es imprescindible "no solo para apoyar al sector privado, sino también para facilitar la entrega de ayuda humanitaria", defendió el canciller talibán, Amir Khan Muttaqi, según un comunicado del Ministerio de Exteriores afgano.