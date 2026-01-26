La popularidad de la primera ministra de Japón se resiente ligeramente antes de elecciones

Si bien el Gobierno de Takaichi nació con uno de los niveles de aprobación popular más altos registrados por los medios de comunicación, que se ocupan de esta tarea a falta de un ente específico que recabe estadísticas políticas, una encuesta realizada por el diario Nikkei situó hoy en el 67 % su popularidad.

Es la primera vez que la aprobación de la primera mujer en liderar el Japón democrático baja del 70 % en las encuestas elaboradas por el periódico económico desde que llegó al poder el pasado octubre.

Por otra parte, un sondeo realizado por la agencia de noticias japonesa Kyodo situó la aprobación de Takaichi en el 63,1 %, frente al 67,5 % registrado el pasado diciembre.

El periódico Mainichi Shimbun situó ayer la aprobación pública de la mandataria en el 57 %, una caída de diez puntos porcentuales desde diciembre.

Entre las razones apuntadas por los medios para la caída figura que la decisión de Takaichi de convocar elecciones anticipadas, en un intento de traducir su popularidad en escaños, es vista por parte del electorado como una fuente potencial de retrasos a la aprobación del presupuesto público para 2026.

El borrador de este presupuesto presentado por la mandataria incluye un gasto récord de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros) para financiar partidas sin precedentes en defensa y gasto social.

En todo caso, la popularidad de Takaichi continúa superando con creces la del Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera, con apenas un índice de aprobación del 42 %, según Nikkei.

El PLD cuenta actualmente con tan solo 199 de los 465 escaños en la Cámara Baja (la más importante de las dos que forman el Parlamento), y junto con los 34 de los que dispone su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), ambos suman una estrechísima mayoría de un escaño.

La coalición gobernante está en minoría en la Cámara Alta.

Takaichi aspira a lograr una mayoría simple de al menos 233 escaños, pero se enfrenta a la recién creada Alianza Reformista Centrista del opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, socio de coalición del PLD desde hacía más de veinte años y que rompió con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder.