La prórroga del AVE a La Meca sigue adelante aunque la firma tuviera que suspenderse

Así lo confirmaron este lunes fuentes del Ministerio de Transportes de España, que incidieron en que fue "lógica" la cancelación la semana pasada de la firma oficial de la ampliación del contrato por el accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en el que murieron 45 personas.

Esa suspensión de la firma "no interfiere en ningún caso en el proyecto y en la ampliación del contrato de operación", agregaron desde el Ministerio español.

De hecho, aseguraron que la confianza y satisfacción del Gobierno saudí se mantiene y no existe ninguna modificación respecto a esa renovación.

El tren AVE (Alta Velocidad Española) de Arabia Saudí es un proyecto puntero de la sección de proyectos internacionales de la empresa pública española Renfe, y también es el de mayor impacto, puesto que transporta al mes a 350.000 viajeros (por encima de las cifras que registra en España el AVE entre Madrid y Barcelona).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conocido como AVE a La Meca (o Haramain, como se conoce el servicio en Arabia Saudí) acumula unos 30 millones de desplazamientos desde 2021, con tasas de puntualidad del 96 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Haramain es la primera línea de alta velocidad en Arabia Saudí, y conecta las ciudades de La Meca y Medina, con parada intermedia en las ciudades de Jeddah y Ciudad Económica Rey Abdullah, a lo largo de 453 kilómetros de vía con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.

El viaje completo se realiza en poco más de 2 horas.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, tenía previsto viajar la semana pasada a Arabia Saudí para firmar la prórroga del servicio del Haramain, pero el accidente de Adamuz obligó a suspender el viaje.

El contrato no ha sufrido ninguna modificación tras ese accidente, según fuentes del Ministerio de Transportes, que añadieron que la cancelación del viaje no afecta a la vigencia del contrato por el cual el consorcio español (del que Renfe es accionista mayoritario) opera y mantiene la línea Haramain entre las ciudades santas de La Meca y Medina.

El preacuerdo cerrado finales del verano pasado establecía la ampliación hasta 2038 del contrato de operación y mantenimiento de la línea entre las dos ciudades saudíes.

Renfe lidera el consorcio a través del que se opera este servicio y es responsable de gran parte de la gestión y la operativa, incluyendo la planificación de servicios, la conducción de los trenes, la venta de billetes o la atención al cliente, entre otros.

En el consorcio participan, además de Renfe -casi el 27 % del capital- las empresas públicas españolas Adif e Ineco (las tres dependientes del Ministerio de Transportes), además Talgo, Indra, Cobra, Copasa, Imathia, Abengoa, Siemens y Consultrans; y las saudíes Al Rosan y Al Shoula, que tienen ambas un 12 % del capital.