La región española de Cataluña tendrá su propio asiento en la Unesco y en ONU Turismo

El pacto fue ratificado en Madrid por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el consejero de Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno catalán (Generalitat), Jaume Duch.

Duch explicó a EFE que los dos convenios se han firmado "para permitir a Cataluña participar de una manera más individualizada" tanto en ONU Turismo como en la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La Unesco tiene su sede en París y ONU Turismo, el organismo encargado de la promoción de un turismo responsable y sostenible, en Madrid.

Inicialmente, los representantes del Gobierno regional catalán podrán integrarse en las delegaciones españolas ante la Unesco y ONU Turismo, si bien el protocolo firmado, según Duch, "abre el camino para que, dentro de unos meses, Cataluña tenga el estatuto de miembro asociado" en ambas organizaciones internacionales.

"Es el comienzo de un procedimiento que llevará a un estatus definitivo de Cataluña como miembro asociado", destacó.

El consejero catalán añadió que la firma del protocolo tiene "un simbolismo histórico", ya que en su opinión supone un reconocimiento internacional "inédito en la historia de la Cataluña democrática", a través de esta "representatividad específica como gobierno de Cataluña".