La regularización de migrantes, "un sueño" para promotores y "disparatada" para la derecha

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes que viven en España celebraron el anuncio de aprobación del real decreto de ley que regularizará a alrededor de medio millón de personas.

Silvana Cabrera, una de las representantes de la plataforma 'Regularización Ya', que engloba a parte del movimiento asociativo detrás de la ILP, describió el anunció como "un sueño" que veían "inalcanzable", según dijo en un acto del partido izquierdista Podemos, en el que se anunció el acuerdo alcanzado con el Gobierno para esta medida.

La activista defendió que detrás de cada regularización "hay una vida migrante" con "una maleta llena de sueños", pero también de responsabilidades, que se topan con un sistema basado en el "racismo estructural e institucional", por lo que esta medida es un ejercicio de reconocimiento, de reparación colonial y de memoria.

Por su parte, el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, valoró de forma muy positiva la regularización, ya que ven "de justicia" que "las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones".

El líder del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, dijo tras conocer la aprobación de la medida que la política migratoria del jefe del Ejecutivo español "es tan disparatada como la ferroviaria", tras los accidentes de tren de la última semana.

En un mensaje en la red social X, Núñez Feijóo escribió: "Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

Por su parte, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, tildó de "tirano" a Sánchez por impulsar esta regularización que, a su juicio, promoverá "el efecto llamada para acelerar la invasión".

"¡500.000 ilegales!", escribió Abascal en un mensaje en X, en el que afirmó que Sánchez "odia al pueblo español" y "quiere sustituirlo".

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

El Ejecutivo anunció esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantase el acuerdo con el PSOE, partido gobernante en España, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas.

Esta medida atañe a las personas que estuvieran en España desde antes del 31 de diciembre del año 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar, al menos, cinco meses de residencia en el país.