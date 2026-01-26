La rotura de una soldadura es la posible causa del accidente de tren en España

"Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril, como de una soldadura", afirmó en una entrevista realizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Apuntó que al parecer se rompió esa soldadura en un tramo donde había carriles de épocas diferentes.

A su juicio, "juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que salga bien", y añadió que a él no le sorprende que siga habiendo carriles en ese recorrido del año 1989 "siempre que estén en buen estado".

Cuando la Comisión sepa cuál fue la causa de la rotura verán "por qué estaba así esa soldadura, cómo se podía haber detectado", sostuvo Barrón. "La investigación va a ir mucho más allá de decir: esta ha sido la causa", agregó.

El presidente de la CIAF afirmó que está "plenamente convencido" de que llegarán "al fondo no solo de saber qué se ha roto, sino por qué y cómo se podía haber evitado".

La CIAF preguntará al gestor de las infraestructuras ferroviarias, ADIF, por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla (que conecta a la capital con el sur de España) "en unos tramos sí y en otros no".

"Todos creíamos que se había hecho una renovación integral", aseguró Barrón, que precisó que lo que se había renovado fueron "desvíos que presentaban problemas que podrían ser críticos y algún elemento más de carrilaje", por lo que preguntarán cuáles fueron los criterios para esta selección.

El presidente de la Comisión también cree que la distancia entre las vías debería ser de cinco metros, más amplia que la actual, que en ese tramo es de 4,3 metros.

El accidente ocurrió el 18 de enero, cuando un tren de alta velocidad de la compañía italiana Iryo que circulaba hacia Madrid, procedente de Málaga (sur de España), descarriló e invadió el carril contiguo. Ahí impactó contra un Alvia (tren español de Renfe) que viajaba por esa vía en dirección contraria, desde la capital hacia Huelva, también en el sur del país.

El accidente provocó la muerte de 45 personas, entre ellas un menor, y 123 heridos.