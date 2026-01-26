La tasa de desempleo en México llega al 2,4 % en diciembre

El dato sobre desempleo es igual al índice del 2,4 % del mismo mes de 2024, aunque menor al de 2,7 % de noviembre pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1,5 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2,4 % de la PEA. Respecto a diciembre de 2024, la población desocupada aumentó en 104.000 personas y la TD no cambió, detalló el Inegi.

La PEA del último mes del año llegó a 61,9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59,1 % y una población activa mayor en 1,1 millones a la de diciembre de 2024.

De la PEA, 60,4 millones de personas estuvieron ocupadas durante diciembre, 1,1 millones más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3,7 millones, el 6,2 % de la población ocupada, porcentaje menor al 6,9 % que se registró en diciembre de 2024.

Los trabajadores informales en diciembre totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54,6 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,1 % del total en servicios, en comercio 20,5 %, en manufacturas el 15,7 %; en actividades agropecuarias 10,6 % y en construcción 7,8 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,6 %, y otro 0,7 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 24,6 millones y la masculina de 35,9 millones, con una tasa de participación de 45,6 % en mujeres en edad de trabajar y de 74,3 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que retrocedió al 0,2 % en el tercer trimestre del año, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024.