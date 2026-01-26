La UE y India firmarán mañana un pacto de defensa mientras apuran la negociación comercial

"Mañana, en la Cumbre, daremos un paso adelante en nuestra relación con la firma de la Asociación de Seguridad y Defensa UE-India", confirmó en su perfil de X la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Según detalló la jefa de la diplomacia europea, este nuevo marco de cooperación no es meramente simbólico, sino que ofrecerá resultados concretos en áreas críticas para ambas potencias, blindando la colaboración en seguridad marítima, ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo.

El acuerdo que cerrarán Bruselas y Nueva Delhi será en materia de seguridad y defensa, un ámbito donde ambas partes han reconocido en varias ocasiones que en el actual panorama global se requiere una cooperación más estrecha entre las democracias más grandes del mundo.

En este contexto, la cúpula europea, encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, aprovechará la firma para pedir al primer ministro indio, Narendra Modi, que utilice la "influencia" que la India mantiene sobre Rusia para facilitar el fin de la guerra en Ucrania.

Este pacto de seguridad se perfila como el segundo gran hito del encuentro de alto nivel en Nueva Delhi, donde también se espera que la presidenta de la Comisión y el primer ministro indio sellen el Tratado de Libre Comercio.

Bruselas y Nueva Delhi aspiran a cerrar este martes un acuerdo que crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del planeta, aglutinando a casi 2.000 millones de personas y una cuarta parte del PIB global.