La UE y Montenegro cierran provisionalmente otro capítulo de las negociaciones de adhesión

Ése fue el principal resultado de la vigésimo quinta reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, en la que participaron la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, en nombre de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE; la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić.

“Con este logro, ya se ha cerrado provisionalmente un total de 13 capítulos, lo que supone un avance significativo y tangible en el camino del país hacia la integración europea”, indico Raouna en un comunicado.

Aseguró que la ampliación “sigue siendo una prioridad geopolítica estratégica para la UE y un objetivo clave de la presidencia chipriota”, y confió en seguir avanzando también con otros países candidatos en un proceso de ampliación “creíble y basado en méritos".

Hasta que no estén completados todos los capítulos, la UE podrá, si es necesario, reabrir los que ya han sido cerrados, recordó el Consejo de la Unión, que agregó que el seguimiento de los avances en la armonización con el acervo comunitario y su aplicación continuará a lo largo de las negociaciones.

Los capítulos 3 sobre el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, 4 sobre la libre circulación de capitales, 6 sobre el Derecho de sociedades, 11 sobre agricultura y desarrollo rural y 13 sobre pesca ya se habían cerrado provisionalmente en la anterior Conferencia de Adhesión celebrada el pasado diciembre.

Montenegro ya ha abierto los 33 capítulos de negociación en sus negociaciones de adhesión a la UE.

El país solicitó la adhesión a la UE en diciembre de 2008 y obtuvo el estatuto de candidato en diciembre de 2010, mientras que las negociaciones de adhesión entre las dos partes comenzaron en junio de 2012.