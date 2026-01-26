Las industriales chinas ganaron un 0,6 % más en 2025, rompiendo 3 años seguidos de caídas

Las ganancias de las compañías analizadas fueron de 7,4 billones de yuanes (1,06 billones de dólares, 895.734 millones de euros) a lo largo del recién finalizado ejercicio.

Por sectores, la manufactura creció un 5 % en 2025, una aceleración de 8,9 puntos porcentuales respecto al año anterior; la producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua aumentó un 9,4 % y la minería cayó un 26,2 %.

En diciembre, las ganancias de las principales compañías industriales se incrementaron un 5,3 % interanual, permitiendo maquillar ligeramente el ascenso general, que hasta el mes anterior acumulaba un avance del 0,1 %.

El estadístico de la ONE Yu Weining achaca la subida anual al "papel tractor de nuevos motores" como la fabricación de equipamiento (+7,7 %) y manufactura de alta tecnología (+13,3 %), mientras que los sectores tradicionales "siguieron optimizando la estructura de beneficios".

Con todo, el experto oficial advirtió que los cambios en el entorno externo "siguen intensificándose" y subrayó que la transformación industrial del país asiático "conlleva ciertos dolores de ajuste", con algunas empresas enfrentando "dificultades en producción y operación".

"En la próxima etapa, es necesario seguir promoviendo la integración profunda entre innovación tecnológica e innovación industrial, optimizar continuamente la estructura industrial, acelerar la formación de nuevas productividades y promover una mejora sostenida en la rentabilidad de las empresas industriales", aseveró el analista.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares, 2,4 millones de euros).