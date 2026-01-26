Liberan a reguetonero Zion tras detención por presunta conducción bajo efectos del alcohol

El fiscal Pedro Vargas Echevarría, de la Fiscalía de Fajardo, municipio en el este de Puerto Rico, determinó no radicar cargos criminales contra Zion de 44 años y cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, después de evaluar la prueba.

Según la información difundida por la Policía previamente, varios agentes adscritos al Distrito de Río Grande (noreste) intervinieron en la noche del domingo con Zion en la autopista 66, en el mencionado municipio.

En el momento de la intervención, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023 en aparente estado de embriaguez.

El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo.

Esto representa un 0,17 % más de lo permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.