Los argentinos Miranda! parten como favoritos para el certamen español Benidorm Fest

"Cuando surgió la posibilidad de venir, ni lo dudamos", afirmó en una entrevista con EFE Miranda!, el dúo de electropop integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, sobre su participación en el Benidorm Fest, un popular certamen organizado por la televisión pública española que, desde hace unos años, servía para elegir al representante que enviaría España a Eurovisión.

Este año, sin embargo, el Benidorm Fest se celebra (los días 10, 12 y 14 de febrero) desligado de Eurovisión, dada la negativa de España y otros países (Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia) de participar en el festival europeo de la canción por la concurrencia de Israel.

Con cerca de un cuarto de siglo de carrera y diez discos de estudio a su espalda, varios premios Carlos Gardel (los que concede la industria musical argentina) y también de la cadena MTV, Miranda! ha llenado recintos como La Riviera de Madrid en sus habituales visitas a España, y no esconde la posibilidad de llegar aún a más público en este país con esta apuesta por el Benidorm Fest.

"Eso nos atrajo un poco, pero también divertirnos con una linda presentación y aprovechar la escenografía y la atmósfera televisiva que a nosotros nos sienta bien", señalaron Alejandro Sergi y Juliana Gattas, tan acostumbrados a dar espectáculo, drama y comedia en sus "shows".

Pese a los miles de kilómetros que separan Benidorm, una localidad de la costa mediterránea española, de Buenos Aires, los argentinos aseguran que el festival, en sus cuatro ediciones previas, se ha convertido para ellos en algo "un poco de culto".

"No miramos al pie de la letra las emisiones, pero sí hemos seguido el repertorio y toda la cosa en torno al festival, la estela que tiene y cómo se quedan pegadas las canciones. Eso fue un poco lo que nos enganchó", argumentan estos amigos de artistas que han pasado por Benidorm Fest como Miss Caffeina o Varry Brava.

Precisamente porque las normas del concurso les imponían participar aliados con talento español, aprovecharon el momento para volver a trabajar con un viejo conocido, Óscar Ferrer, miembro de Varry Brava y, como tal, candidato de la primera edición del Benidorm Fest con la canción 'Raffaella'.

Aprovechando un "parón en los escenarios" de su grupo, Óscar Ferrer se integra en la candidatura de Miranda! con un nuevo proyecto personal, bailamamá, marcado por el deseo de cantar junto a otros artistas, producir, componer y preparar sesiones de DJ, que es una de sus grandes pasiones.

En ausencia de sus compañeros de candidatura, que cerraron a finales de diciembre su última gira por Argentina, Ferrer se ha encargado de coordinar desde España esfuerzos y ensayos, aunque el peso de la composición de 'Despierto amándote' yace en el genio de Alejandro Sergi, Cachorro López y Didi Gutman.

"La pensamos para el festival y queríamos un estribillo que pudiera cantar cualquier persona de cualquier país. Empezamos a ver vídeos de concursos de canciones en busca de referencias y hacía bastante que teníamos el plan de incluir algo llamativo", cuenta Sergi sobre cómo surgió el gancho como de canto tirolés que impulsa las partes álgidas del tema.

En esa "fina línea en la que no entiendes muy bien si algo es en serio o en broma" discurrirá su puesta en escena para Benidorm, anticipan, con "su cuota de humor, pero también muy apasionada como la canción y que termine en fiesta".

Además, poca importancia le dan a que Benidorm Fest no esté vinculado este año a Eurovisión.

"Ya se venía conversando en la conferencia de prensa donde anunciamos la participación y la verdad es que nosotros lo que queríamos era ampliar la gente que nos escucha en España y cantar junto a Óscar (Ferrer)", alegan Sergi y Gattas.

Ferrer, por su parte, se mostró "convencido de que va a traer cosas positivas, como la manera de escuchar las canciones por parte del público, más allá incluso del eurofán".

"A lo mejor hay otro público que no le gusta mucho el rollo Eurovisión y de esta manera le da una oportunidad a Benidorm", dijo a EFE Ferrer.