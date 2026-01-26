Los asesinatos de personas trans en Brasil cayeron en 2025 a su menor nivel en 16 años

El número de asesinatos de este tipo no era tan reducido desde 2009, cuando se registraron 68 muertes, según datos del informe Trans Murder Monitoring de la ONG Transgender Europe citados por la organización no gubernamental.

Según este proyecto, que monitorea los asesinatos de transexuales en el mundo desde 2008, Brasil volvió a liderar el año pasado la lista de países en los que la transfobia dejó el mayor número de víctimas.

A nivel regional, el 68 % de los asesinatos de personas trans se produjeron en América Latina y el Caribe, "regiones históricamente marcadas por profundas desigualdades sociales, raciales y económicas".

De ese número, Brasil concentra, por sí solo, el 30 % de todos los casos registrados a nivel mundial, lo que, según el informe, "reafirma su posición como uno de los países más letales para las personas trans en el mundo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, pese a la reducción anual, "el escenario permanece adverso", debido al aumento de intentos de homicidio y a que el país aún carece de políticas públicas efectivas para combatir este tipo de violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el informe, la gran mayoría de los transexuales asesinados en Brasil eran personas negras, de entre los 18 y 29 años.

De los 80 asesinatos registrados, 77 (el 97 %) fueron a travestis o mujeres trans.

La organización aclaró que los números pueden ser superiores ya que los datos del informe fueron recolectados de denuncias a organizaciones trans, registros públicos y noticias publicadas en los medios de comunicación.