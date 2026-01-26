Los cruceros MSC invierten 100 millones de dólares en su nueva oficina central en Miami

La nueva sede de MSC, la tercera mayor línea internacional de cruceros y la primera de Europa, también generará 300 millones de dólares al año en la economía local, según datos del Miami-Dade Beacon Council, la organización oficial de desarrollo económico del condado, que citó la compañía en un comunicado.

La empresa, creada en Italia y con sede global en Suiza, explicó que más de 400 trabajadores de diversas divisiones de la compañía se trasladarán a las oficinas, con más de 12.000 metros cuadrados de superficie.

La inauguración "también refuerza el rol de Miami como un hub estratégico" para las operaciones de MSC, que recordó que en el Puerto de Miami acaba de abrir la mayor terminal de cruceros de Norteamérica.

"Esta emocionante inversión creará cientos de nuevos empleos, generará un impacto económico significativo, y fortalecerá aún más la posición de Miami-Dade como un hub global para las operaciones de cruceros y carga", indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien acudió a la ceremonia.

La inversión refleja el creciente atractivo de los cruceros en Miami, donde la compañía de cruceros Royal Caribbean comenzó este enero la construcción de una nueva terminal en el Puerto de Miami que tendrá capacidad para albergar hasta 7.000 pasajeros y requerirá una inversión estimada en 345 millones de dólares.

El Puerto de Miami está reconocido como la capital mundial de los cruceros y la puerta de carga de las Américas, lo que lo convierte en uno de los principales motores para la economía del condado, pues aporta 61.000 millones anuales a la economía local y genera más de 340.000 empleos, según datos del puerto.

Dicho puerto reportó un récord de más de 8,56 millones de pasajeros en el año fiscal 2025, un incremento interanual del 4,02 %, además de una subida de 2,35 % en el transporte de carga, a más de 1,11 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU), unidad de medida para contenedores de mercancía.