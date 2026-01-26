Los homicidios bajan un 3,4 % en Uruguay y descienden la mayoría de indicadores delictivos

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de ese despacho Diego Sanjurjo, calificó la evolución de los datos como "bastante positiva" e informó que el país sudamericano cerró el año con 369 homicidios, frente a los 382 registrados en 2024.

"Es el mayor descenso registrado desde la pandemia, lo cual nos hace pensar que quizás, siendo optimistas, puede ser el principio de una tendencia marcada a la baja", afirmó.

Aún así, matizó que la variación es menor al 5 %, por lo que técnicamente se considera un descenso dentro de una tendencia de estabilidad.

La tasa de homicidios se situó en 10,3 por cada 100.000 habitantes y, en el desglose territorial, los departamentos (provincias) de Montevideo y Maldonado fueron los que mostraron mayores reducciones de este delito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, las rapiñas (robos con violencia) cayeron un 10,5 %, los hurtos disminuyeron un 8,3 % y el robo de vehículos un 8,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los datos destacados del informe fue el quiebre en la tendencia de las estafas y fraudes informáticos, ya que, tras años de crecimiento exponencial, este delito cayó un 16,7 % en 2025.

En cuanto a la violencia basada en género, los homicidios de mujeres por violencia de género mostraron un descenso del 18,2 %, contabilizándose 18 casos, la cifra más baja de la serie histórica junto con el año 2014. Sin embargo, las denuncias por violencia doméstica y asociados aumentaron un 1 % y mantienen una estabilidad con tendencia al alza.

El único indicador que experimentó un aumento significativo fue el abigeato (robo de ganado), que creció un 11,9 % tras varios años de caída. "Es una preocupación muy grande que tiene el ministro y las autoridades policiales", admitió el director de AECA, quien no pudo detallar las causas específicas de este repunte.

El informe destaca también una reducción drástica en los secuestros (-53,3 %), pasando de 15 casos en 2024 a 7 en 2025.

En términos globales, el total de denuncias registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública se redujo un 4,7 %, lo que implica unas 14.000 denuncias menos que el año anterior.