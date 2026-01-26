Merz pone el foco en la seguridad antes de la cumbre de los países del mar del Norte

"El gran tema que desde hace muchos años nos ocupa, la seguridad en el mar del Norte, tiene ahora una especial actualidad en las últimas semanas", afirmó el canciller alemán a su llegada a la norteña ciudad de Hamburgo, donde ejercerá de maestro de ceremonias en una cumbre a la que están invitados representantes y líderes de diez naciones de la ribera del Mar del Norte.

Merz aludía así a cómo la seguridad ha copado la atención de los líderes europeos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiese en que podría tomar por la fuerza el control de la isla ártica de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

La semana pasada, sin embargo, tras una reunión en los márgenes del Foro Económico de Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo haber alcanzado un preacuerdo por el que renunciaría a anexionar Groenlandia, una isla que Washington considera clave en su seguridad nacional.

Junto a la seguridad, Merz destacó que el otro gran asunto a abordar por los líderes reunidos en Hamburgo es el abastecimiento energético y el desarrollo de infraestructuras de energía eólica mar adentro.

Merz tiene previsto comparecer ante la prensa al término de las reuniones con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo belga, Bart de Weber.

También están invitados a participar en Hamburgo líderes y ministros de Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, y, por primera vez, de Islandia y de la OTAN, junto con la Comisión Europea (CE).