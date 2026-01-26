Ministra española sobre protestas EEUU: Lo mismo se quiere invadir Groenlandia que se mata

"Lo mismo se quiere invadir Groenlandia que se mata por protestar", lamentó Robles en la cadena de televisión española Antena 3 tras una nueva muerte enmarcada en los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno de Donald Trump para arrestar a migrantes con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La ministra española de Defensa calificó de "terrible" lo que está pasando en Estados Unidos con su política de inmigración, y aseguró que el mundo está viviendo unos momentos difíciles, por lo que la gente tiene derecho a manifestarse.

"No puede ser que haya un presidente, aunque sea el de Estados Unidos, país al que respetamos, al que queremos y al que apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional", advirtió Robles sobre Donald Trump.

Y consideró que sería terrible que cada persona "decidiera que su propia moral es el límite de todas las vulneraciones", en referencia al presidente estadounidense.

"Ningún dirigente político puede decir que le da igual, que no tiene límites del ordenamiento jurídico y que va a invadir la soberanía de un territorio como el de Groenlandia", criticó la ministra, y se preguntó: "¿Qué autoridad moral vamos a tener entonces para criticar a (Vladímir) Putin?".

No obstante, abogó por las vías diplomáticas, que "son siempre las mejores", dada la "tremenda" superioridad militar americana, y advirtió de que una invasión de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, por parte de Estados Unidos "sería un poco, por decirlo de alguna manera, el final" de la Alianza Atlántica (OTAN).

A este respecto, Robles incidió en que es "absolutamente incomprensible" que un miembro de la Alianza Atlántica tan cualificado como Estados Unidos pueda vulnerar todas las normas del derecho internacional frente a otro miembro de la OTAN.

Respecto a las últimas críticas de Trump a España por su escaso gasto en defensa, Robles respondió que el presidente estadounidense desconoce la realidad de lo que España está haciendo en esta materia.

"Evidentemente España cumple", defendió la ministra de Defensa.