“Es difícil decirlo con certeza si son vasallos felices o esclavos miserables. El tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso, han renunciado a su libertad”, dijo Zajárova al canal ruso Zvezdá.

Zajárova aludió así a unas palabras del primer ministro belga, Bart De Wever, quien dijo recientemente que es preferible ser un “vasallo feliz” que un “esclavo miserable” al comentar la situación en torno a Groenlandia y Estados Unidos.

El Consejo de la Unión Europea dio hoy su aprobación definitiva al reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado ruso al inicio de 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027.

En el voto de este lunes, Hungría y Eslovaquia han votado en contra, mientras que Bulgaria se ha abstenido y los otros 24 Estados miembros se han pronunciado a favor.

El incumplimiento de las nuevas normas podrá dar lugar a sanciones máximas de al menos 2,5 millones de euros para las personas físicas y de al menos 40 millones de euros para las empresas, o como mínimo el 3,5 % del volumen de negocios anual mundial total de la empresa, o el 300 % del volumen de negocios estimado de la transacción.

Los países de la UE que sigan importando petróleo ruso también deberán presentar planes de diversificación, excepción que afecta temporalmente a Hungría y Eslovaquia y que Bruselas quiere concluir antes de finales de 2027.