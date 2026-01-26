Muere un palestino por disparos de las fuerzas israelíes en Gaza

El hombre fue disparado en la zona de Al Zarqa de este barrio de la capital gazatí, donde se llevan registrando ataques israelíes desde ayer domingo.

El barrio está situado en una zona próxima a la llamada línea amarilla de separación entre la zona controlada por Israel (al este de dicha línea) y la zona donde viven los dos millones de habitantes de la Franja (al oeste).

Además, fuentes del hospital Nasser (sur) informaron de que una niña resultó herida por disparos israelíes al oeste de la localidad de Jan Yunis, en una zona fuera del control israelí.

También se reportaron ataques israelíes en las zonas orientales de los campos de refugiados de Al Bureij y Yabalia, así como al este de Jan Yunis y la ciudad de Gaza, según distintas fuentes locales consultadas por EFE.

En uno de esos ataques, concretamente en el campo de refugiados de Al Bureij, murió Majdi Nofal, de 56 años y miembro de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, tras ser atacado por un dron cuadricóptero cerca de su casa en la parte oriental del campo, informaron fuentes del hospital Al Aqsa.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo y prácticamente cada día se registran muertos entre la población palestina.