Nvidia invierte 2.000 millones de dólares más en CoreWeave para ampliar centros de datos

La operación de 2.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A de CoreWeave se formalizó a un precio de 87,2 dólares por acción, informó el gigante tecnológico en un comunicado.

El acuerdo entre ambas compañías prevé expandir la flota de infraestructuras de CoreWeave construyendo centros de datos de IA, también denominados como fábricas de IA, operados por CoreWeave con la tecnología de computación de Nvidia.

Como parte del acuerdo, CoreWeave, proveedor de infraestructura en la nube especializado en computación acelerada, estará entre las primeras empresas en desplegar los próximos productos de Nvidia, incluidos sistemas de almacenamiento y una nueva unidad central de procesamiento (CPU en inglés), primera vez que la compañía ofrece un chip de este tipo de manera independiente.

La alianza busca alcanzar los 5 gigavatios en capacidad de computación para 2030. Esta potencia es fundamental para sostener el entrenamiento y la inferencia de los modelos de inteligencia artificial generativa más complejos del mercado.

Nvidia, que ya era inversor en CoreWeave, había acordado previamente comprar más de 6.000 millones de dólares en servicios de la firma hasta 2032.

"La profunda experiencia de CoreWeave en fábricas de IA, su software de plataforma y su velocidad de ejecución inigualable son reconocidos en toda la industria. Juntos, estamos compitiendo para satisfacer la demanda extraordinaria de las fábricas de IA de Nvidia, la base de la revolución industrial de la I", expresó en el comunicado el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Las acciones de CoreWeave en el Nasdaq se disparaban más de un 12 %, hasta los 104 dólares, media hora después de la apertura de la bolsa. Las acciones de Nvidia bajaban ligeramente un 0,16 %.

CoreWeave, que salió a bolsa el año pasado y ahora vale alrededor de 47.000 millones de dólares, es conocida como una “neocloud”, un proveedor especializado de computación en la nube utilizado por servicios de IA.