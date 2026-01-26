OIM teme que cientos de migrantes hayan muerto en recientes naufragios en el Mediterráneo

La OIM está verificando algunos de estos naufragios, como el de un barco desaparecido después de partir de Sfax (Túnez) y otro con alrededor de medio centenar de tripulantes hundido frente a la costa de Tobruk (Libia), según indicó la agencia en un comunicado.

Según la OIM, estas tragedias subrayan una vez más las consecuencias letales de las redes de tráfico y contrabando de migrantes "que continúan operando con impunidad, enviando deliberadamente a personas al mar en embarcaciones inseguras y sobrecargadas"

"Organizar salidas cuando una tormenta grave azotaba la región hace que esta conducta sea aún más reprochable, ya que se envió a las personas al mar bajo condiciones que suponían un riesgo casi seguro de muerte", agregó.

Ante ello, agregó, es urgente que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos "para desmantelar estas redes criminales y evitar más pérdidas de vidas".

La OIM recordó que la ruta migratoria del Mediterráneo central, que suele unir partir de las costas de Libia o Túnez con destino a las de Italia o Malta, se mantiene como una de las más peligrosas del mundo, con al menos 1.340 fallecidos en el año 2025.