Otra destacada política conservadora británica se pasa al populista Reform UK de Farage

Braverman, defensora del Brexit y diputada por la circunscripción inglesa de Fareham & Waterloonvill desde 2015, fue titular de Interior entre 2022 y 2023 tras ocupar el cargo de fiscal del Estado entre 2021 y 2022.

Con la salida de esta política de las filas "tories", son ya tres conocidos conservadores que se unen en las últimas semanas al partido de Nigel Farage, que va primero en los sondeos sobre intención de voto.

Además de Braverman, en las últimas semanas se pasaron a Reform UK el que fuera ministro de Economía Nadhim Zahawi y el extitular de Vivienda Robert Jenrick, hasta recientemente portavoz de Justicia de los conservadores liderados por Kemi Badenoch en la oposición.

Al comunicar su decisión en un acto en Londres, Braverman anunció además que, después de treinta años, ha renunciado a su afiliación al Partido Conservador.

Braverman afirmó que representaría a su circunscripción como diputada de Reform UK con efecto inmediato, por lo que el partido de Farage eleva a ocho el número de diputados en la Cámara de los Comunes, de cinco que sacó en las elecciones de 2024.

Al comunicar su decisión, Braverman dijo que siente haber "vuelto a casa" y que, en su opinión, el Reino Unido es un país "roto".

Es un país que "no está bien", "la inmigración está fuera de control. Nuestros servicios públicos están de rodillas. La gente no se siente segura. Nuestros jóvenes abandonan el país en busca de un futuro mejor en otro lugar. Ni siquiera podemos defendernos, y nuestra nación se encuentra débil y humillada a nivel mundial. Así que nos encontramos en una encrucijada.", subrayó la diputada.