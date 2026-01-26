Paraguay recibió 47.687 solicitudes de residencia de extranjeros en 2025

Del total de solicitudes ingresadas el año pasado, 34.875 corresponden a pedidos de residencias temporales y 12.812 a residencias permanentes, indicó en un comunicado Migraciones, que destacó las cifras como un "récord histórico" de solicitudes.

En 2025, la Dirección de Migraciones otorgó 40.600 residencias (29.976 temporales y 10.624 permanentes), un 42 % más que en 2024. detalló la institución.

Por nacionalidad, los brasileños encabezaron el año pasado las estadísticas de solicitudes de residencia paraguaya, con 23.526 radicados (58 %), seguidos por Argentina (4.366), Alemania (1.652), Bolivia (1.357), España (1.023), Venezuela (847), Países Bajos (772), Estados Unidos (736), Rusia (509) y Francia (472).

Migraciones resaltó que una "tendencia al alza" se ha mantenido en el inicio de 2026 al señalar que hasta el pasado 20 de enero recibieron 2.817 solicitudes de residencia, un incremento de alrededor del 79 % respecto al mismo periodo de 2025.

El titular de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, afirmó, según la nota, que "la dinámica migratoria actual muestra un crecimiento sostenido" debido, entre otros, a "un sistema tributario altamente favorable", una ubicación estratégica del país y "un costo de vida muy competitivo".