Paz dice que Bolivia necesita una nueva ley del litio con "reglas claras" para inversiones

En un acto en la región andina de Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni, que contiene la principal reserva de litio del país, Paz sostuvo que el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), que dejó el poder en noviembre, "hizo unos contratos" para la explotación de ese recurso "que nadie conoce".

"Tenemos que desarrollar una nueva ley de evaporíticos, o sea del litio, pero también tenemos que desarrollar nuestra capacidad de las químicas básicas, con eso se hacen los plásticos, con eso se hace industria. Con eso se invierte, con reglas claras", manifestó.

El mandatario prometió que dialogará sobre los nuevos tratos que se hagan para explotar el litio "con aquellos que quieran hacer contratos transparentes, pero no discursos populistas, porque esos fueron los que los han tenido en la pobreza" a los habitantes de Potosí, pese a que, según dijo, esa región es la más rica en minerales en el país.

"Nosotros no queremos que nos roben, pero sí queremos que vengan a invertir y tener buenos socios. Con reglas claras, que vengan a invertir para desarrollar el punto minero más importante del mundo", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernante también señaló que "si el producto minero no sale de Bolivia, no vale nada", por lo que instó a que no haya más bloqueos de carreteras, una medida muy usada en el país por sindicatos y sectores sociales y que también ahuyenta a las inversiones privadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un cálculo hecho en el Gobierno de Arce, Bolivia posee unas reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría en el salar de Uyuni, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados.

En 2023, en Uyuni se inauguró un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio que funciona con un sistema de piscinas de evaporación, pero solo alcanzó a operar con menos del 20 % de su capacidad y tiene defectos de diseño.

La industrialización del litio a través de la tecnología de extracción directa (EDL) fue una de las apuestas del Ejecutivo de Arce, pero quedó en suspenso por fuertes observaciones a dos contratos con empresas de China y de Rusia, cuyas inversiones hubieran alcanzado los 2.006 millones de dólares.

Esos contratos fueron cuestionados sobre todo por sectores como la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de la provincia Nor Lípez, donde está el salar de Uyuni, que advirtieron que los documentos se firmaron sin que haya una consulta previa a los pueblos indígenas de la zona y sin los respectivos estudios de impacto ambiental.

La central informó el mes pasado sobre un proyecto de ley que elaboran estas comunidades indígenas, con miras a ser parte de los proyectos de explotación del litio mediante la consulta previa y asegurar que estas iniciativas no tengan impactos ambientales negativos en el lugar.