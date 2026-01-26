Petroleras internacionales vuelven a fijarse en Libia para sus inversiones estratégicas

En tres días de cumbre, Libia firmó acuerdos estratégicos con la estadounidense Chevron y ConocoPhillips y la francesa Total Energies, además de un memorando de entendimiento con el Gobierno egipcio, y previsiones de crecimiento de producción de empresas como la española Repsol.

Las licitaciones energéticas marcaron la agenda de la cumbre, donde fueron presentadas como parte de una estrategia "amplia" del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli para sostener la producción y atraer inversión de desarrollo del sector a largo plazo.

El asesor económico libio Wahid Yabou dijo en declaraciones a EFE que la Compañía Nacional de Petróleo libia (NOC, por sus siglas en inglés) se dirige hacia la reactivación del sector, tras un periodo excepcional que vivió el país desde 2011 con la caída del dictador Muamar el Gadafi.

En 2025, Libia lanzó la primera licitación en 17 años para empresas internacionales que atrajo el interés de 50 compañías. En esta cumbre, anunció una segunda ronda para este año.

El asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos árabes y de Oriente Medio, Massad Boulos, participó en este encuentro en el que trasladó el interés de Washington en la asociación con Libia, un "socio económico clave".

La petrolera estatal libia NOC firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense Chervron, dispuesta a volver a operar en Libia, donde cesó sus actividades en 2010.

La estadounidense ConocoPhillips y la empresa francesa TotalEnergies acordaron la extensión hasta 2025 del partenariado con Waha Oil Company, filial de la NOC, con una inversión de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros).

El enviado de Trump destacó la importancia de alcanzar la estabilidad y la unidad en Libia para "atraer" la inversión estadounidense.

La producción de petróleo se ha visto alterada en la última década, debido a la larga inestabilidad que vive el país, actualmente dividido en dos administraciones: el oeste controlado por el GUN, con sede en Trípoli, y el del este, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar desde Bengasi.

Libia produce actualmente más de 1,3 millones de barriles de petróleo diarios (bpd) y aspira a terminar por encima de los 1,6 millones, según anunció en esta cumbre el ministro de Petróleo y Gas del GUN, Khalifa Abdul Sadiq. Su objetivo es alcanzar los 3 millones de barriles de petróleo en 2030.

La petrolera española Repsol, que opera en Libia desde hace décadas, aspira a llegar en el yacimiento de El Sharara una producción de 350.000 barriles diarios para finales de 2026, tras registrar "niveles récord" en 2025, según dijo por videoconferencia el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz San Miguel.

El encuentro de este año, la cuarta edición, contó con la participación del ministro de petróleo egipcio, Karim Badawi; el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar; el consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, y un importante número de altos representantes del sector público y privado regional e internacional.

El primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, aseguró que el país magrebí "está abierto a todos los inversores y grandes empresas internacionales" tras anunciar una nueva licitación para seguir ampliando el sector energético de Libia.