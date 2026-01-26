Planas considera "muy correcta" la respuesta a casos de enfermedades animales en España

Planas anunció a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura que hablará de este asunto el martes con el comisario de Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, en una reunión en la que prevé "dar las gracias" a la Comisión Europea, que "conoce perfectamente la situación" en España y ha actuado "de forma muy coordinada" con las autoridades nacionales ante "una situación compleja".

Sobre la respuesta dada hasta ahora, el ministro consideró que está siendo "muy correcta y muy a la altura de las circunstancias"

"En explotaciones de porcino hemos conseguido tener abiertos el 80 % de los mercados del mundo (...) y continuamos trabajando", señaló Planas.

Añadió que "España es un país que tiene prestigio, tiene reputación como un país serio, un país en el que se puede confiar desde el punto de vista agroalimentario" y que "tenemos evidentemente que corresponder a esa imagen y continuar trabajando sobre ello".

En la conversación con el comisario del martes, Planas abordará también lo relativo a "los temas de control de fronteras", así como la puesta en circulación y las autorizaciones de los productos fitosanitarios.

"Los agricultores reclaman algo que me parece muy elemental. Si prohibimos determinados productos en la Unión Europea, los países, los productos que vienen de fuera no pueden contener esos productos" e indicó que eso se debe "llevar adelante", ya sea por vía de "una prohibición expresa" o de "colocar a cero el límite máximo de residuos".