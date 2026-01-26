'Résistance', el alegato antifascista de Salomé Saqué, se reedita en Francia tras su éxito

En 'Résistance', Saqué señala a partidos y líderes de extrema derecha de todo el mundo -a los que se refiere como "internacional fascista"- y enarbola una defensa de la democracia que se gestó durante su cobertura de las elecciones legislativas francesas de 2024; adelantadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la victoria del partido ultra de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, en los comicios europeos del mismo año.

"Había una tensión en el país que yo nunca había conocido. El debate público era muy violento, con muchas noticias falsas, con agresiones racistas por la calle, y yo como periodista tomé una posición bastante clara ante todo esto, este partido (de Le Pen) y la extrema derecha es un peligro para la libertad de prensa", explicó Saqué en declaraciones a EFE.

El libro resultante, que se publicó en Francia en octubre de 2024, rápidamente se convirtió en un éxito que superó las 400.000 copias vendidas y se colocó durante meses en las listas de libros más leídos.

En declaraciones a EFE, la directora literaria de la editorial, Laure-Hélène Accaoui, opinó que parte de este éxito se debe al bajo precio con el que salió al mercado: apenas 5 euros para hacerse con sus 144 páginas, una decisión que Accoui consideró "una verdadera apuesta".

"En términos de rentabilidad, nos arriesgamos. Y lo hicimos porque consideramos que el peligro era tal que había que impedir la posibilidad de que este libro fuera discriminado por su precio. Así que, desde ese punto de vista, apostamos porque el pueblo tal vez lo tomara como una herramienta y un símbolo de la resistencia a la extrema derecha, y creo que eso es lo que ha pasado", agregó.

El éxito editorial llevó a su autora a exportar 'Résistance' a otros países con añadidos en clave europea, que ahora ha deseado incorporar y expandir en la reedición de su libro en Francia, que el próximo miércoles ya estará disponible en las librerías francesas.

"Hay nuevos elementos sobre la situación internacional, especialmente porque en la primera edición hablé mucho de Europa y en la segunda quería hablar también de los Estados Unidos, de todo lo que pasa con Donald Trump y de los vínculos entre su partido y la extrema derecha europea", detalló a EFE la autora.

Con su reedición, Saqué espera tratar la "aceleración de la destrucción de la democracia" que ahora se vive en Estados Unidos, que ha pasado de verse como "la mayor democracia del mundo" a un país en el que "se mata a gente por la calle" y un presidente que "dice que va a invadir un territorio que pertenece a Europa", en referencia a Groenlandia.

"Son cosas que parecen un poco, casi, locas, y esto puede pasar. Es lo que quiero decir con el libro: esto puede pasar en países a los que consideramos inmunes a las dictaduras o a los regímenes autoritarios. La democracia siempre debe proteger y ahora más que nunca debemos permanecer vigilantes", concluyó.