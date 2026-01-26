Rodrigo Paz y Lula da Silva confirman su primera reunión bilateral esta semana en Panamá

El banco de desarrollo de América Latina CAF realizará su segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrollará el miércoles y jueves en Panamá centrado en el tema de cómo posicionar a la región en el escenario global.

El anuncio fue realizado tras una reunión privada entre Vieira y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, en la que ambos revisaron la agenda bilateral y acordaron establecer un mecanismo de reuniones ministeriales periódicas para tratar diversos asuntos de interés común.

En un breve contacto con medios locales, los jefes de la diplomacia de Brasil y Bolivia coincidieron en señalar que el encuentro entre Paz y Lula marcará el inicio de un nuevo ciclo en la relación política entre ambos países, en el contexto de una agenda regional compartida.

"Estamos planeando encontrarnos cuatro veces al año para llevar una agenda solida, efectiva y productiva, y discutimos el encuentro que va a acontecer entre nuestros presidentes pasado mañana en Panamá", indicó Vieira.

Vieira también informó que Lula ya invitó a Paz a visitar Brasil en los próximos meses.

El canciller brasileño realiza esta semana una gira por Bolivia, Perú y Ecuador, y acompañará al presidente Lula en una visita oficial a Panamá, informaron fuentes oficiales brasileñas. El miércoles, el canciller se incorporará a la delegación encabezada por el mandatario brasileño en ese país centroamericano.

Ese día, Lula participará en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe y también mantendrá un encuentro con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

En el marco de la visita a Panamá, Brasil firmará un acuerdo de facilitación de inversiones con el país anfitrión, según lo informado por las autoridades brasileñas.

Concluida la agenda en Panamá, el canciller brasileño se trasladará a Perú, donde el jueves se reunirá con su par peruano, Hugo de Zela. En ese encuentro analizarán el estado actual de la relación bilateral, con énfasis en los apartados de comercio, infraestructuras y combate al crimen organizado.

La última escala de la gira será Quito, donde el viernes Vieira se entrevistará con la ministra de Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. La reunión servirá para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en agosto pasado durante la visita del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a Brasilia.

La gira del canciller brasileño se produce en un momento considerado delicado para el proyecto de integración latinoamericana promovido por Lula desde su regreso al poder el 1 de enero de 2023.