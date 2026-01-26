Rusia ataca Ucrania con 138 drones y Kiev dice haber alcanzado una refinería rusa

Otros 21 drones impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por el balance de la Fuerza Aérea.

Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, informó en una escueta nota en su canal de Telegram de un ataque nocturno contra una refinería de petróleo en la región de Krasnodar del sur de Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado del derribo durante la noche de 40 drones ucranianos, la mayoría de ellos en el sur de la Federación Rusa.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia y en ocasiones misiles que suelen ir dirigidos a infraestructuras críticas y objetivos militares de las retaguardias enemigas.

Desde el 9 de enero, varios ataques masivos rusos contra el sistema energético han dejado sin luz, agua y calefacción durante días a millones de ucranianos en el período invernal más frío de los últimos lustros en el país.

Ucrania tiene entre sus objetivos prioritarios las refinerías y otras infraestructuras rusas relacionadas con el procesamiento y la exportación de crudo, que es la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra rusa.