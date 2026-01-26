Rusia dice que sus fuerzas ya combaten en Limán

Según el gobernador de Donetsk leal a Moscú, Denís Pushilin, “grupos sueltos se infiltran” en Limán y combaten dentro de la ciudad.

Pushilin agregó que las tropas rusas también han bloqueado unos centros logísticos del enemigo cerca de Kostiantynivka.

Actualmente los combaten en esa área se centran en la zona de la estación de trenes de la localidad, dijo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hace un mes que los avances en Kostiantynivka y Limán abren el camino a Sloviansk, una de las ciudades más fortificadas de Donetsk y un importante nudo ferroviario de la zona.

