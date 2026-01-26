Rusia recuerda a EE.UU. la propuesta para salvar el START III que expira en 10 días

"La realización de la iniciativa rusa podría suponer una importante contribución a la hora de garantizar la seguridad global y ampliar el diálogo estratégico con EE.UU.", señaló Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, en una entrevista con el diario Kommersant.

Se refería a la oferta hecha en septiembre pasado por Putin de prolongar durante un año "como mínimo" la implementación de los límites estipulados en el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico.

"Sin embargo, por el momento no hemos recibido una respuesta oficial a nuestra propuesta", lamentó.

Medvédev, quien firmó el START III en 2010 en Praga junto al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, subrayó que la reanudación en un futuro una cooperación "productiva" en materia de control de armamento está relacionada directamente con la creación de "las condiciones favorables para ello".

Para empezar, destacó, es necesaria una normalización básica de las relaciones ruso-estadounidenses".

"Hay que asegurarse de que Washington está efectivamente dispuesto, no de palabra, sino en la práctica, a respetar nuestros intereses fundamentales en el ámbito de la seguridad. Y de que es capaz de trabajar en un plano de igualdad en la reducción del potencial de conflicto", apuntó.

Al respecto, subrayó que las señales que provienen de Washington "son claramente insuficientes". Por ello, afirmó: "Es mejor que no haya ningún START IV que un acuerdo que encubra la desconfianza mutua y provoque una carrera armamentista en otros países".

Si no hay un acuerdo, advirtió que "las nuevas amenazas" que surjan para la seguridad rusa serán "cortadas de raíz de manera firme y oportuna".

"No debe haber ninguna ilusión. Más aún cuando, además del tradicional armamento estratégico ofensivo, surgen nuevos y potentes tipos de armamento", explicó.

El expresidente ruso destacó que a eso precisamente se dedica actualmente Moscú: "No hay que ir muy lejos a la hora de encontrar ejemplos: basta con recordar los sistemas Burevéstnik, Oréshnik y Poseidón", en referencia a los nuevos misiles estratégicos ensayados en los últimos años.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, admitió recientemente que no existen contactos con Estados Unidos para prolongar un año los límites al armamento estratégico contemplados por el START III.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó al principio de "buena idea" la iniciativa de Putin, pero recientemente comentó al New York Times que "si (el tratado) expira, que expire (...) lograremos un acuerdo mejor".

Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Putin también aseguró en su momento que Rusia sólo se planteará reanudar en un polígono ártico (Nueva Zembla) los ensayos nucleares suspendidos por la URSS en 1990 si Washington vuelve a realizar dichas pruebas, algo que Trump no ha descartado.