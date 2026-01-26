Sheinbaum destaca que desempleo en México está en niveles "más bajos" a finales de 2025

"El nivel de desempleo en México está en sus niveles más bajos. Eso toma en cuenta el empleo formal y el no formal. En el caso del empleo formal, hubo un incremento de alrededor de casi 300.000 empleos", destacó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum comentó así los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que situó la tasa de desempleo en el 2,4% de la población activa, lo que supone una reducción de 0,3 puntos con respecto a la del mes de noviembre (2,7%).

México, no obstante, cuenta con una elevada tasa de informalidad laboral, y en diciembre los trabajadores informales totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa en el 54,6 %, según datos oficiales.

La gobernante aseguró que en el mes de diciembre el empleo no cayó "como había caído" en otros años, aunque señaló que el objetivo para 2026 es que crezca "aún más" impulsado por su plan para "acelerar" la inversión.

A modo de balance, aseguró que el año pasado fue "especial" para el país porque se "prácticamente" se cerraron las obras estratégicas diseñadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a la vez que se iniciaron nuevos proyectos ejecutivos como la construcción de nuevos trenes.

"Se recuperó la refinación en el petróleo, lo cual también generó mejores condiciones. Y este año va a ser un buen año en donde se van a recuperar los empleos", dijo la mandataria al insistir en las buenas perspectivas que tienen para 2026.

Asimismo, Sheinbaum recordó que el año pasado estuvo marcado por los aranceles "importantes" a la industria automotriz, a la del acero y a la del aluminio impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.