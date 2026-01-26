Sheinbaum reitera que Ryan Wedding se entregó y niega "operaciones" de EE.UU. en México

"(Wedding) se presentó ante la embajada de EE.UU. por considerar, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución (...) Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum salió así al paso de algunas informaciones que señalaban que el exatleta fue capturado por agentes estadounidenses, insistiendo en que agencias como el FBI tienen "muy claras sus limitaciones" establecidas por la Constitución del país.

"Lo que hay es coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente (estadounidense Donald) Trump", agregó.

La gobernante mexicana explicó que Wedding se entregó de forma "voluntaria" ante la embajada de Estados Unidos, tras llevar escondido en México durante más de una década.

Como prueba de ello destacó una publicación en redes sociales del propio exatleta olímpico, en la que explica que se entrega a las autoridades en busca de un "proceso justo".

Aunque el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, Sheinbaum recordó que este extremo fue negado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, así como por el embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson.

Ryan Wedding afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.