Siete personas murieron y una sobrevivió en accidente de avión privado en Maine el domingo

La Administración Federal de Aviación (FAA, por si sigla en inglés) hizo público el registro preliminar del accidente, que detalla que los siete fallecidos son los pasajeros y la persona superviviente, herida grave, pertenece al personal de tripulación.

La FAA indica que el 'jet' para uso personal, de la marca Bombardier, tuvo el accidente en la fase de despegue, cuando se estrelló "por circunstancias desconocidas en su salida, se quedó en posición invertida y se incendió".

El suceso tuvo lugar en torno a las 19:45 hora local de Maine, en medio de la fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos, y está siendo investigado por la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en los Transportes (NTSB).

El aeropuerto de Bangor informó este lunes en su página de Facebook de que sus instalaciones permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del martes y recomendó a los pasajeros contactar con sus aerolíneas.

El director del aeropuerto, Jose Saavedra, dijo hoy en una rueda de prensa que se activaron los protocolos de emergencia inmediatamente tras el accidente, y se ha establecido un centro de operaciones para las agencias federales.

Saavedra señaló que el aeropuerto tiene un equipo especializado y protocolos para condiciones climáticas adversas, que son habituales en Bangor, y en el momento del accidente había una actividad normal, con salidas y llegadas.

Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston (Texas).