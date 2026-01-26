Starmer viaja a China para relanzar la relación tras el distanciamiento con los 'tories'

El jefe del Ejecutivo laborista, en el poder desde julio de 2024, estará acompañado de una delegación de empresarios, con el objetivo de captar inversión y estrechar los lazos comerciales, indicó un portavoz de Downing Street.

Se espera además que Starmer y su comitiva se desplacen al final de semana a Japón, donde realizarán una visita más corta, también con el foco en la cooperación económica.

Ante las críticas que suscita entre la oposición política un acercamiento a Pekín, el portavoz señaló que el enfoque del primer ministro será "pragmático y adulto", anteponiendo el interés nacional y la prosperidad de las familias británicas.

"Meter la cabeza bajo tierra y fingir que China no importa sería una temeridad, que haría al Reino Unido más pobre y menos seguro", afirmó esta fuente.

En los últimos meses, Starmer ha expresado su intención de mejorar la relación con China, que vivió una "época dorada" bajo el Gobierno 'tory' de David Cameron desde 2010 hasta su marcha tras el referéndum del Brexit en 2016, cuando el Partido Conservador endureció su línea con la potencia asiática.

La sintonía en la era de Cameron, cuando se firmaron numerosos acuerdos de cooperación tecnológica y financiera, culminó con una visita de Estado al Reino Unido en octubre de 2015 del presidente chino, Xi Jinping, en la que fue recibido por la entonces reina Isabel II y visitó un 'pub' para tomarse una pinta y degustar el típico 'fish and chips' (pescado rebozado con patatas fritas).

Fue la primera ministra Theresa May quien, en 2018, protagonizó el último viaje de un primer ministro británico a Pekín, tras lo cual los distintos gobiernos conservadores, en especial el de Boris Johnson, fueron desmantelando los pactos alcanzados con la potencia asiática en los años previos.

Entre otras cosas, se restringieron las inversiones chinas en proyectos de energía nuclear, como el de la central Hinkley Point C, y se vetó la participación de la compañía Huawei en la red británica de 5G, al tiempo que se intensificó el discurso político que describía a China como una amenaza para la seguridad nacional.

La visita de Starmer se produce después de que el pasado día 20 su Gobierno autorizara la apertura cerca del Tower Bridge de Londres de una superembajada china, pese a la oposición de diputados conservadores y de y algunos laboristas, que temen injerencias en infraestructura crítica.

Según la prensa, se espera que, en este viaje, el primer ministro consiga el visto bueno de Pekín para reformar la embajada británica en China, además de negociar la cooperación en otras materias, como la inmigración ilegal.

Pese al riesgo de críticas internas, el acercamiento a China es importante para Starmer para poder cumplir su promesa de hacer crecer la estancada economía del Reino Unido, sobre todo tras el giro proteccionista de Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.

Además, el alejamiento constatado con Estados Unidos, su aliado histórico, obliga al Gobierno británico a diversificar sus alianzas internacionales, teniendo en cuenta que con su vecino natural, la Unión Europea, tiene que mantener una cauta política de acercamiento que no parezca 'traicionar' los resultados del referéndum del Brexit de 2016.