Suben a 34 los muertos por un alud en Indonesia mientras se busca a unos 46 desaparecidos

En una actualización sobre el incidente, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) indicó que ya ha identificado a 17 de las víctimas mortales y entregado los cuerpos a sus familiares para proceder a su entierro.

El deslizamiento de tierra del sábado, registrado alrededor de las 2:30 hora local (19:30 GMT del viernes), sepultó una treintena de casas en la aldea de Pasirlangu.

Las condiciones inestables del terreno representan un desafío para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda en al menos una ocasión.

Ante el temor de que se produzcan nuevos aludes, un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de 100 metros de donde se produjo el corrimiento han sido evacuadas, y este domingo las autoridades informaron que se les proporcionaría alojamiento temporal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Imágenes compartidas por Basarnas muestran la extensa lengua de barro y escombros que golpeó edificios y campos de cultivo, así como a decenas de rescatistas y voluntarios, apoyados por maquinaria pesada, tratando de cavar la densa capa de lodo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Departamento de Meteorología del país emitió la semana pasada varias alertas sobre la isla de Java por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas extremas en la región.

Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático, compuesta por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.