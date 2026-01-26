Trump coincide con Netanyahu que reconstrucción de Gaza comenzará cuando Hamás se desarme

Así lo indicó un alto cargo del Gobierno estadounidense durante una conferencia telefónica con la prensa, celebrada después de que el Ejército israelí localizara en Gaza los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la Franja tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.

"El presidente Trump está totalmente de acuerdo con el primer ministro Netanyahu en su afirmación de que la reconstrucción no comenzará hasta que Hamás se desarme", señaló la fuente.

El funcionario subrayó que esta condición figura en el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado el pasado octubre y aseguró que "nadie" está interesado en reconstruir la Franja mientras exista la "probabilidad" de un nuevo conflicto.

"A lo largo de la historia ha habido numerosos enfrentamientos con Hamás. Se han celebrado conferencias internacionales y se han aportado fondos para ayudar al pueblo palestino, pero gran parte de ese dinero se ha desviado a la construcción de cohetes e infraestructura militar, que posteriormente ha sido destruida", explicó.

Según el alto cargo, "la pelota está en el tejado de Hamás", al que responsabilizó de impedir tanto la reconstrucción de Gaza como la mejora de las condiciones de vida de la población gazatí.

Este lunes, el Ejército israelí anunció haber localizado e identificado los restos del rehén israelí Ran Gvili, el último que permanecía en Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Con esta entrega, los islamistas han devuelto ya a Israel a todos los cautivos que tenían en su poder, vivos y muertos, en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos impulsado por Trump.

Netanyahu aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, "la siguiente etapa es el desarme de Hamás", y no la reconstrucción del devastado enclave.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan, que contempla la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno palestino de tecnócratas que supervisará la controvertida Junta de Paz liderada por Trump.

Hamás ha asegurado en las últimas semanas estar dispuesto a ceder la administración de Gaza al comité tecnócrata, aunque en una carta reciente enviada a los mediadores exigió que, antes de debatir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel cumpla con los compromisos pendientes de la primera fase, como la apertura del paso fronterizo de Rafah.