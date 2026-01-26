Un policía es asesinado y su hijo resulta herido en ataque armado en suroeste de Colombia

Según reportes de las autoridades, el patrullero Carlos Pineda Castro se encontraba descansando cuando fue abordado la noche del domingo por un hombre "que le propinó múltiples impactos de bala".

Su hijo, un bebé de 10 meses, "resultó herido en una de sus extremidades", y fue trasladado a un centro médico en la capital del departamento, Cali, donde recibió atención médica y "se encuentra actualmente fuera de peligro".

"Este crimen, cometido fuera del servicio y en un entorno familiar, traspasa todos los límites y demuestra el desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. Nada, absolutamente nada, legitima estos hechos", escribió en X el director de la Policía.

En tanto, desde la Gobernación del Valle del Cauca, la mandataria regional Dilian Francisca Toro, condenó el ataque al patrullero y al menor de edad y anunció una recompensa para dar con los autores del crimen.

"Ante este repudiable hecho, el Gobierno departamental ofrece hasta 50 millones de pesos (unos 13.750 dólares) por información que permita dar con los responsables y someterlos ante la justicia'', puntualizó la gobernadora.

El uniformado de 35 años llevaba 15 años al servicio de la institución y se convierte en el quinto policía asesinado en Colombia en lo que va de 2026.

El municipio de Jamundí, ubicado en el área metropolitana de Cali, ha sido escenario recurrente de ataques y hechos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).