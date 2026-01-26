Un tribunal japonés condena a Corea del Norte a compensar económicamente a "repatriados"

"El Gobierno de Corea del Norte engañó a los demandantes para que viajaran desde Japón difundiendo información falsa, y posteriormente, les impidió salir libremente del país", concluyó en su sentencia el presidente del Tribunal del Distrito de Tokio, el juez Taiichi Kamino, citada por la cadena de noticias NHK.

Según el veredicto, los cuatro desertores norcoreanos fueron obligados a "vivir en condiciones muy duras durante un largo periodo de tiempo" en Corea del Norte. "No es exagerado decir que a los demandantes se les ha robado la mayor parte de su vida y que han sufrido un inmenso dolor físico y mental", añadió la sentencia.

El caso se refiere a un "programa de repatriación", que duró 25 años y finalizó en 1984, denominado así porque Pionyang atrajo a casi 100.0000 residentes en Japón a Corea del Norte prometiéndoles un "paraíso en la tierra".

El prometido Edén comunista rápidamente se reveló en un auténtico infierno para los cuatro demandantes, que lograron desertar al cabo de décadas. Es el caso de Eiko Kawasaki, que llegó a Corea del Norte con 17 años y vivió allí 43 años antes de poder escapar.

"Demandar al Gobierno norcoreano fue un reto difícil de superar, pero el poder judicial japonés lo afrontó con sinceridad y reconoció que Corea del Norte había cometido actos ilegales. Hoy es el punto de partida para recuperar la indemnización", dijo la ahora octogenaria, según NHK.

Aunque el Tribunal de Distrito de Tokio desestimó inicialmente la demanda, el Tribunal Superior ordenó hace tres años un nuevo juicio (en el que Pionyang nunca se ha personado), al concluir que las violaciones de los derechos humanos de los demandantes comenzaron antes incluso de que éstos salieran de Japón.

Eiko es una de las muchas "zainichi" (descendiente de coreanos llegados en la era de dominio colonial nipón sobre la península coreana, 1910-1945) que se dejaron llevar por la propaganda impartida en centros escolares nipones controlados por Chongryon, asociación de coreanos residentes en el archipiélago afín al régimen de los Kim.

A los japoneses "zainichi" que emigraron también se suman miles de mujeres niponas que acompañaron a sus maridos de etnia coreana.