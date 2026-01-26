Universidad de Columbia nombra a Jennifer Mnookin como su quinta presidenta en cuatro años

"Me siento agradecida y emocionada por unirme a la universidad de Columbia. (El centro) se define por su rigurosa formación académica, un profundo compromiso con la investigación abierta, una atención al paciente de primer nivel y una conexión inseparable y duradera con la ciudad de Nueva York", apuntó Mnookin, hasta ahora rectora de la Universidad de Wisconsin-Madison, en un comunicado difundido por la entidad la noche del domingo.

Mnookin, de 58 años y que asumirá el cargo el próximo 1 de julio, es la quinta presidenta de Columbia en cuatro años.

En 2024, la entonces líder Minouche Shafik renunció tras las críticas recibidas por su gestión de las protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus y que acabaron con la detención de decenas de estudiantes.

A Shafik le sucedió la hasta entonces rectora de la entidad, Katrina Armstrong, que ocupó el cargo de manera interina pero dimitió después de que Trump suspendiera 400 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución, a la que acusó de antisemitismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Armstrong fue sucedida por Claire Shipman, excopresidenta del consejo directivo de Columbia, y bajo su mandato el centro educativo acordó pagar una multa de 200 millones de dólares para dar por cerradas las acusaciones de antisemitismo vertidas por el Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En abril de 2024, mientras Mnookin ejercía como rectora de la universidad de Wisconsin, al menos 34 estudiantes que habían organizado un campamento en el campus en protesta por la guerra en Gaza fueron detenidos por la policía.

Tiempo después, cuando los estudiantes volvieron a instalar el campamento, Mnookin llegó a un acuerdo con los alumnos para que lo desmantelaran de forma pacífica, según The New York Times.

Antes de su nombramiento como rectora en Wisconsin, Mnookin se desempeñó durante siete años como decana de la facultad de Derecho de UCLA, en Los Ángeles, de acuerdo al comunicado de Columbia.