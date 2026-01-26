Venezuela reafirma su voluntad de fortalecer sus relaciones bilaterales con India

"Venezuela reafirma su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales y el trabajo conjunto entre nuestros países en el marco de la cooperación sur–sur y el multilateralismo", indicó Rodríguez, quien juró como mandataria encargada el 5 de enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU..

La líder chavista felicitó, a través de un mensaje en redes sociales, a la India en la conmemoración del Día de la República y extendió un saludo a la presidenta Draupadi Murmu y al primer ministro Narendra Modi, en "esta fecha significativa para la vida republicana" del país asiático.

El Día de la República marca la fecha en la que la India sentó las bases como nación independiente y republicana al poner en rigor su primera Constitución, tras el final de la colonia británica.

Según los datos más recientes del Ministerio de Comercio e Industria, los flujos de crudo venezolano hacia la India se encontraban prácticamente paralizados antes de la intervención militar de Washington, asfixiados por la reimposición de sanciones estadounidenses en abril de 2024.

En el año fiscal 2024-25, las importaciones de crudo se desplomaron hasta los 255,3 millones de dólares, lo que representó una caída del 81,3 % respecto a los 1.400 millones de dólares registrados en el ejercicio anterior.

La Administración de Donald Trump ha indicado que controlará el comercio de petróleo de Venezuela de manera "indefinida" tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, lo que podría abrir una válvula de escape para la seguridad energética de la India, a la hora de sustituir sus importaciones de crudo ruso por venezolano.

Este giro permitiría a Nueva Delhi esquivar la guerra arancelaria amenazada por la administración de Donald Trump, que ha impuesto tasas del 50 % a los bienes indios si el país continuaba comprando crudo a Moscú.